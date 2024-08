Bosse – Familienmensch & krasser Kampfsportler

Kaum einer ist so ansteckend mit seiner positiven Art wie Musiker Bosse und das hört man auch in seinen Songs. Der perfekte Kandidat für die Lyrics-Box zum freikratzen. DASDING Moderatorin Walerija spricht mit Bosse über die Worte, die er am häufigsten in seinen Songs verwendet.

Bosse im Scratched bedeutet auch: Er tauft kurzerhand das Kratz-Teil auf den Namen "Scratchy", verrät welchen Song er gut angetrunken geschrieben hat und dass er im Ernstfall auch dazwischen gehen kann - denn er ist "krass gut ausgebildeter Kampfsportler".