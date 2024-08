Macklemore ist sich nicht sicher, ob er neue Musik machen möchte

Macklemore bereut es, dass er aktuell nur Fisch isst, hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt und will, dass du eine Sache über ihn weißt. DASDING Moderatorin Walerija hat Macklemore mit der Lyrics-Box bei dem Southside Festival besucht und mit ihm über die Worte in seinen Songtexten und sein aktuelles Leben gesprochen. Die Worte, die er am häufigsten in seinen Songs verwendet, werden in diesem Interview zu fragen und dabei fällt Macklemore auf: Er hat in seinem Leben schon sehr viele Songtexte geschrieben und weiß nicht, wann und ob er das nächste Mal einen neuen Song schreiben will.