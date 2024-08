MoTrip über Polizeikontrollen, Kritik und "den alten Mo"

Auch wenn viele MoTrip erst vor Kurzem durch verschiedene Fernsehsendungen kennen gelernt haben - er lebt schon seit vielen Jahren seinen Traum als Rapper. In eine Schublade möchte er sich trotzdem nicht stecken lassen. In dieser Scratched Folge ruft ihn Moderatorin Walerija per Videoanruf an und besucht ihn virtuell in seinem Garten. Sie sprechen die Worte durch, die er am häufigsten in seinen Songs auf dem aktuellen Album „Elemente" verwendet. MoTrip erzählt von seinen Erfahrungen mit Polizeikontrollen, den Schattenseiten seines Traumberufes und auch der größten Motivation seines Lebens.