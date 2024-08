Song-Tindern mit Felix KUMMER – Nicht die Musik, die nur grüne Herzen bekommt

Tauscht man bei Kraftklub nur ein paar Buchstaben aus kommt was raus? KUMMER! Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Felix a.k.a. Kummer klingt schon eine ganze Ecke anders. Persönlicher, manchmal härter, manchmal direkter aber auf jeden Fall immer anders als die Band. Auch im Song-Tindern klingt alles immer anders: KUMMER erklärt uns, was der Arschf*icksong von Sido damals mit ihm gemacht hat, warum Lana del Rey in ihrem Leben (fast) nichts falsch gemacht hat, aber dieser Charlie‘s Angels Song nun wirklich nicht hätte sein müssen und warum er auf ein Feature mit Capital Bra verzichtet hat. Denn das hätte KUMMER ja durchaus haben können. Außerdem sprechen wir über Autotune und warum Kritik daran nur was für Hängengebliebene ist. Und KUMMER erklärt uns, warum er lieber beim Song-Tindern ist als in der Tagesschau.