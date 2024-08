Song-Tindern mit Mai von maiLab – Corona, Babykurse und liebe Grüße an Bill Gates

Verschwörungstheorien über Corona zu lesen ist eine Sache - Selbst Teil davon zu sein nochmal eine ganz andere Nummer. Darum geht es auch im Song-Tindern mit Wissenschaftsjournalistin und maiLab Superbrain Mai Thi Nguyen-Kim. Liebe Grüße an der Stelle schon mal an Bill Gates! Wie geht sie damit um und wieso sind wir auch alle ein bisschen Mitschuld am Boom von Verschwörungstheorien.