Da kam der feine Herr einfach mal als römischer Imperator auf die Bühne, während die Fans vor der Bühne zu „Narben“ schonmal gepflegt ausgerastet sind.

Die Crowd vor der Blue Stage wollte am frühen Sonntagabend unbedingt mit Alligatoah Drogen nehmen! Selten war es so voll vor der Stage. Die Menschen haben getanzt, geklatscht und einfach nur gefeiert. So muss das sein am Hip-Hop-Tag beim Southside.