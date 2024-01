mit Whatsapp teilen

Nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester ist Ariana Grande jetzt in die Stadt des Geschehens zurück gekehrt. Am Sonntagabend wird sie mit vielen weiteren Stars ein Benefizkonzert geben.