Beyoncé ist eine Frau, die einfach von ALLEN beneidet wird. Von den Jungs weil sie wissen, dass es nie ihre Freundin sein wird. Von dem Mädels weil sie wissen, dass sie nie Beyoncé sein werden.



Ja, die Frau ist einfach mal ultra vielfältig. Auch was Ihre Geräusche angeht. Da hört man ab und zu mal ein sanftes "let me sit this ass on you", gefolgt von einem elfengleichen "god damn!"

Ein junger Mann aus den USA hatte offenbar mega viel langeweile und hat eben diese Sounds mal gesammelt und für Euch online gestellt.

Jetzt könnt Ihr Euch quasi ausschließlich mittels Beyoncé-Sounds verständigen. Yeah!