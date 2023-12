Beyoncé präsentiert epischen Schwanz

Serena Williams hat am Wochenende geheiratet. Der Star des Abends war aber Beyoncés Pferdeschwanz.

Klar, Extentions kann sich jeder an die Friese zimmern. Wenn sie aber an Beyoncés gottgleichem Haaransatz kleben, wird daraus ein Hochzeit crashender Oho-Moment. Die besagte Hochzeit war am Wochenende, Serena Williams und Alexis Ohanesian waren die eigentlichen Hauptdarsteller. Aber im Ernst: wer interessiert sich noch für heiratende Tennisspielerinnen wenn man Beyoncé beim Schwingen ihrer Locken betrachten kann.

Man kann nur ahnen, wie viele Male der Fotograf abdrücken musste, bevor der Pferdeschwanz im richtigen Winkel durchs Bild flog.

Das Internet ist jedenfalls beeindruckt, und Beyoncé scheinbar auch. Gleich drei Versionen ihrer Haarpracht hat sie auf ihrem Instagram Account gepostet.