Beyoncé und Jay-Z: Gemeinsames Album veröffentlicht

Beyoncé und Jay-Z gehören mit zu den größten Musikstars überhaupt. Nach zehn Jahren Ehe kommt jetzt das, worauf viele schon lange warten: Ein gemeinsames Album von den beiden.

Komplett ohne Vorankündigung haben die beiden ihr Album "Everything is Love" am Samstag veröffentlicht. In ihrer Ehe hatten es Beyoncé und Jay-Z nicht immer einfach: Jay-Z hatte Anfang des Jahres dazu gesagt, dass es der Schlüssel bei Eheproblemen sei, Wege zu finden, nach vorn zu schauen. Zumindest musikalisch machen sie genau das mit ihrem gemeinsamen Album.

Exklusiv auf Tidal

Insgesamt neun Songs sind auf dem Album. Zu hören gibt es das im Moment aber leider nur beim Streamingdienst Tidal, bei dem Jay-Z auf der Liste der Mitbesitzer steht. Außerdem hatte Beyoncé selbst ein Snippet auf ihrem Instagram-Account gepostet.

Den Song Apeshit allerdings können wir uns schon anhören bzw. anschauen. Denn das Musikvideo zum Song gibts auf YouTube zum Anschauen. Das Video wurde übrigens im berühmten Pariser Kunstmuseum Louvre gedreht.