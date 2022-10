Pop-Musik made in Österreich! Bilderbuch sind der wohl heißeste Exportschlager, seit es Mozartkugeln gibt.

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Bilderbuch bei Rock am Ring 2015

Natürlich waren Bilderbuch ein gern gesehener Gast auf der Crater Stage in Mendig. Die Jungs aus Wien haben in der Nachmittagssonne gezeigt, wie geil Progressive Rock / Art-Punk (oder was auch immer sie da machen) auf einem Festival ist.