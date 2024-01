"Living in sin is the new thing!“, singt Britney Spears in ihrer neuen Single „3“. Wir wissen ja schon, dass Britney für jeden Skandal zu haben ist - doch dieses Mal lädt sie nicht nur zum Tanzen ein, sondern auch zu einem Dreier! Als Vorbote von Britneys Greatest Hits Album "The Singles Collection“ ist "3“ eine Partynummer.

Das Greatest Hits Album wird am 20. November 2009 erscheinen und der brandneue Britney Song "3“ wird mit dabei sein. Auf dem Album findest Du die 17 erfolgreichsten Hits von Britney und als hätte sie es gewusst, ist der neue Song "3“ auch schon auf Platz eins der US-Charts eingestiegen.

Die neue Single erinnert an den Vorgänger "If U Seek Amy“ - mit tanzbaren Beats und einer elektronischen Note versehen.

