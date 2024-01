Das Forbes Magazin hat die Liste der Topverdiener unter den DJs rausgebracht. Calvin Harris ist zum 5. Mal in Folge auf Platz 1!



Er macht seinen Job aber auch echt gut: Calvin Harris hat zwischen Juni 2016 und Juni 2017 ungefähr 41,3 Millionen Euro verdient! Wer es auf die Plätze 2-10 geschafft hat, das checkst du oben in der Galerie! Und David Guetta ist nicht mal in den Top 5. Aber immerhin hat es auch ein Deutscher noch in die Top 10 geschafft!