Heiße Dance-Moves von Camila Cabello!

Ob sie vor ihrem Spiegel auch immer so abgeht? Camila Cabello entzückt ihre Fans mit einer Tanzeinlage.

Ja, wir wissen es alle: Camila Cabello ist hot! Vor allem sind ihre Tanzeinlagen bei ihren Konzerten sehr temperamentvoll und energiegeladen. Dafür wird sie auch von ihren Fans gefeiert. Jetzt hat sie gezeigt, dass sie auch schon vor ihren Konzerten performt. Ganz für sich selbst, ohne Publikum.

A serious, professional, and scientifically proven warm up before a show. https://t.co/M4xv85gXbr

Als Beschreibung steht hier: "Eine ernsthafte, professionelle und wissenschaftlich geprüfte Aufwärmübung vor der Show." Im Hintergrund läuft eine rockige Version des Songs "All I Want For Christmas". Ihre Fans finden es witzig und reagieren dementsprechend drauf.

Zum Beispiel schreibt ein Twitter-User: "Du bist so verrückt, deswegen liebe ich dich auch so sehr". Oder: "Warum bist du nur so??"

@Camila_Cabello Estas locaaa y por eso te amo♡♡♡♡