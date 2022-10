catchcasper3: Es war so perfekt mit Casper in Stuttgart!

Gestern hat Casper in Stuttgart sein exklusives Open-Air-Konzert gespielt. Tickets gab es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen, auch bei uns! Und es war der absoltue Hammer! Klar, dass bei so einem special Fan Gig die Stimmung von der ersten Sekunde an geil ist. Doch gegen Ende hin hat Stuttgart nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und ist völlig ausgerastet! Und Casper war einfach nur geflasht von Stuttgart!



Die erste dreiviertel Stunde hat Casper nur Songs von seinem neuen Album "Lang lebe der Tod" gespielt und obwohl Casper das Album erst letzten Freitag rausgebracht hat, haben die Fans die Songs immer direkt an den ersten Takten erkannt und mitgesungen. In der ersten Zugabe gab's dann alte Songs für die Fans, u.a. Ascheregen und Jambalaya.

Exklusiv in Stuttgart: 2. Zugabe

Und dann gab's noch was ganz Besonderes: Eine zweite Zugabe. Das gab's bisher noch nie bei einem #catchcasper Gig, aber Stuttgart hatte es sich verdient. Anstatt "Zugabe" haben die Fans "Oh eee oh" aus Hinterland gesungen und das haben sie dann auch in einer mega schönen und emotionalen, ruhigeren Version bekommen. Dabei wurde Casper auch nochmal richtig emotional. Er hat sich bedankt, dass seine Fans auch nach drei Jahren Pause und einem verschobenen Album Release noch vor der Bühne stehen und seine (neuen) Songs so sehr feiern.

Und wir bedanken uns bei Casper für diesen unvergesslichen Abend! Danke Casper! Es war so perfekt! Oben im Aftermovie haben wir die krasse Stimmung bei #catchcasper in Stuttgart für dich eingefangen, schau' dir jetzt an wie schön es war!