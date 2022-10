Halleluja, Halle Halleluja endlich ist es wieder soweit! Casper haut parallel zu seiner neuen Single „Keine Angst“ mit Drangsal gleich noch das passende Video raus!



Die Zeichen stehen auf Album, die Menschen sind verwirrt und Casper sitzt zu Hause mit einem Bösewichtlachen während er Twitter-Kommentare über seinen neuen Song „Sirenen“ liest. Also alles gut soweit.

Heute kommt Song Nummer 3 vom neuen Album „Lang lebe der Tod“, das am 1. September erscheint. „Keine Angst“ wird viele Fans, die bei „Sirenen“ verschreckt zusammen gezuckt haben, wieder gütlich stimmen, vor allem wenn sie gleich noch ein fettes neues Video dazu bekommen. Wir sind jedenfalls gespannt auf das Album und freuen uns auf die Tour im Oktober und November, am 4. November spielt er zum Beispiel in Stuttgart!