So klingt die Neue von Casper!

Nach über einem Jahr Warten hat Casper endlich den zweiten Song aus seinem kommenden Album „Lang Lebe Der Tod“ veröffentlicht!

Die Premiere gab es gestern Abend bei Joko und Klaas in der letzten Folge "Circus Halligalli". Den Song "Sirenen" hört ihr im Video.

bevor ihr es wieder von irgendeinem elektronikhändler erfahren müsst: „lang lebe der tod“ wird am 1.9.2017 erschei… https://t.co/xHNy1ks0v7

Eigentlich sollte die ganze Platte schon letztes Jahr erscheinen! Die erste Videoveröffentlichung gab’s bereits im Juli 2016. Nachdem das Album dann auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben wurde, gibt's jetzt endlich einen genauen Termin. Was bisher rund um das neue Casper-Album geschehen ist, lest ihr hier.

Übrigens: Mit seinen letzten beiden Alben „XOXO“ (2011) und „Hinterland“ (2013) hat er es jedes Mal an die Spitze der Charts geschafft!