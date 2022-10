Für Casper heißt es beim Openair Frauenfeld warmspielen für seine Castivals Ende Juli. Mit seiner Band stand er auf der Bühne und hat die Menschen gepflegt zum Ausrasten gebracht.

Es war heiß und trotzdem hat Casper sich vom ersten Song an so richtig ins Zeug gelegt. Tausend mal hat er sich bei den Fans bedankt, die teilweise schon um 14:30 Uhr vor der Bühne standen, um einen Platz bei „Cas“ in der Front-Row zu ergattern.

So sieht ein Co-Headliner auf dem Frauenfeld aus – wir sehen uns in Ludwigsburg!