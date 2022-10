Casper hat erstmals zu seinem eigenen Festival geladen. Direkt vor dem Schloss in Ludwigsburg haben über 10.000 bei Casper, Bosse und Zugezogen Maskulin gefeiert.

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Castival in Ludwigsburg - so geil war's mit Casper und Bosse!

Ein eigenes Festival in Ludwigsburg, das beim ersten Mal auch einfach mal direkt ausverkauft ist. Kann man mal machen. Mehr als 10.000 Menschen sind gekommen, um Casper, Bosse und Zugezogen Maskulin zu sehen.

Die Mega-Party vor dem Schloss

Los ging es mit den Jungs aus Berlin von Zugezogen Maskulin. Die Fans vor der Bühne haben schon am frühen Abend um den Scheiterhaufen getanzt und sich auf Casper gefreut. Nachdem sich die Crowd dann bei Bosse ein bisschen in den Armen liegen konnte und an die "Schönste Zeit" erinnerte, gab es dann die volle Ladung Cas!

Fast zwei Stunden feierte der Publikumsliebling mit seinen Fans und zeigte, dass das wohl nicht das letzte Castival war.