Casper rappt auf Englisch: neuer Track im Netz

ich wurde mitte des jahres gefragt ob ich bock hätte, für ein virtual reality spiel ein bisschen voice kram zu machen (PSVR). dieses spiel heisst "accounting plus" und wurde von den Crows Crows Crows jungs zusammen mit Justin Roiland (seineszeichens macher und stimmen von Rick and Morty , eine meiner lieblingsserien) und Squanchtendo gemacht. soweit, so abgefahren. irgendwann wurde aus einem der level in dem spiel auch noch ein rap song, wo nun auch noch BONES ( Th@ Kid ) von TeamSESH mitflext. checkt das spiel, checkt den song. hat großen spass gemacht und ich freue mich sehr, ein kleiner teil dessen sein zu dürfen <3 https://www.youtube.com/watch?v=kejrNvTzcQE