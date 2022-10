Neues Musikvideo von Casper

Ganz neu im Netz: das Musikvideo von Casper zu seinem Song "Lass sie gehen". Das wird übrigens auch seine neue Single.

Und in dem neuen Video sprühen ordentlich die Funken. Also beim Dreh war Casper bestimmt nie kalt. Kurze Zusammenfassung: Feuer, Feuer, Feuer.

Unterstützung für den Song hat er sich bei Portugal. The Man, der in den USA mit "Feel it Still" Platz 1 in den Billboard Charts abgestaubt hat und AHZUMJOT, der aktuell einer der interessantesten Rapper in Deutschland ist, geholt.

Starker Song, starkes Video.