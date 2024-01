Clueso ist eigentlich Rapper. Der gebürtige Erfurter bricht sogar seine Friseurlehre um sich völlig der Musik zu widmen. Nach einzelnen Auftritten im Vorprogramm der Beginner werden die Jungs von Four Music in Stuttgart auf ihn aufmerksam und nehmen ihn unter Vertrag. Dennoch, vom einstigen Hip Hop driftet Clueso immer weiter in melancholischem, gut durchdachten Pop ab.