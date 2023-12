Für seine Beerdigung hat er sich aber keinen traurigen oder melancholischen Song ausgesucht. Bei seiner Trauerfeier soll der Song "I Gotta Feeling" laufen.

Zu dem Song, den David Guetta zusammen mit den Black Eyed Peas produziert hat, hat er nämlich eine ganz besondere Beziehung. In seinem Leben gab es zwei Momente, in denen er so glücklich war, wie nie!

David Guetta will die Welt verbessern

Einmal als sein erstes Kind geboren wurde und als er seinen ersten richtig großen Erfolg mit I Gotta Feeling hatte.