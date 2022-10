Jetzt nachschauen: Die Orsons beantworten deine Fragen im Facebook-Livestream

Kaas und Maeckes von "Die Orsons" waren stellvertretend für die ganze Band zu Gast in der Consi-Show. Eine Stunde lang haben sich die drei auf der Couch unterhalten und die Fragen der Fans beantwortet.

10 Jahre lang gibt es die Orsons jetzt schon. Zum Geburtstag sind Kaas und Maeckes natürlich bei Consi im Studio vorbeigekommen, um das Ganze kräftig zu feiern - inklusive Torte, Luftballons und Girlanden!

Die Timeline: 10 Jahre Bandgeschichte mit die Orsons auf einen Blick

Bei Facebook hattest du eine Stunde lang die Möglichkeit, deine Fragen direkt an die Beiden zu stellen. Natürlich kamen da nur sinnvolle Kommentare bei rum: Welchen Song feiert ihr am meisten? Was war das beste Album 2017? Wie wack findet ihr das Savas x Sido Album von 1 (wack) - 10 (sehr wack)? :joy: