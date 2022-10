Kaas und Maeckes waren anlässlich des 10. Geburtstags von Die Orsons bei uns am Start und hatten Bock auf ein episches Song-Tindern.

Wie sind die Orsons eigentlich entstanden? Wie war das, als die Orsons an einem Wochenende als Vorband von Fettes Brot und am nächsten Wochenende vor 40 Zuschauern mit Marteria am Start waren?

Wer sind eigentlich diese Orsons? Check jetzt die Timeline!

Das Highlight ist aber wohl Kaas und seine Begeisterung für die "echten" Stars. Wie reagiert er wohl, wenn er Kanye West oder Mike D von den Beastie Boys im echten Leben trifft? Achtung: Die Antwort könnte dich definitiv verunsichern...

10 Jahre Die Orsons - Die etwas andere Boygroup...

Bartek, Maeckes, Kaas und Tua waren schon vor ihrem Zusammenschluss als „realste Boygroup Deutschlands“ ein, nun ja, besonderer Fall. Und auch als die Orsons ihre erste EP zusammen veröffentlicht haben, wusste Rap-Deutschland teilweise nicht, was das jetzt soll.

Mittlerweile haben die Orsons zehn gemeinsame Jahre auf dem Buckel und bewiesen, dass die Kombi aus Ironie, Phantasie, Provokation und unkonventionellen Lyrics die Zeit überdauern können – außer K.I.Z. hat das sonst niemand, wenn wir ehrlich sind.