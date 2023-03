Ist bald Schicht bei den Orsons?

Hallo allerseits, Ich freu mich, euch endlich mein Album ankündigen zu können. Ich hab die letzten drei Jahre dran gearbeitet und habe zwischendurch meine geistige Verfassung in Frage gestellt, mein soziales Leben eingestellt und im Studio gelebt. Hab mir da ein ganz schönes Stück aus dem Leib geschnitten. Es ist ein Album und muss als Album gehört werden, lasst euch etwas Zeit beim hören. Ich kanns kaum erwarten, es euch zu zeigen. Es kommt am 22.3.19 und ab jetzt geht’s los. Den ersten Track „Vorstadt“ gibt‘s ab heute überall - Link in Bio. Tua