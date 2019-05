Bald neuer Song von Ed Sheeran mit Justin Bieber!

Seit dem ersten Mai schon tauchen sowohl auf Ed Sheerans als auch auf Justin Biebers Instagram-Account Bilder auf, die auf eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Megastars hindeuten. Jetzt ist es so gut wie safe!

Justin Bieber hat in seiner Insta-Story einen neuen Song von Ed Sheeran angepriesen. Der Clip ist ein kleines Video von Ed Sheeran, der einen neuen Song ganz kurz anspielt. Wenn man sich jetzt noch den Feed der beiden Boys ankuckt, dann findet man dort (mehr oder weniger abgewandelt) dieses Bild mit der Caption "10":

Das Ganze ist natürlich eine kleine Sensation, aber macht auch gleichzeitig Sinn. Ist ja nicht so, als hätten Ed Sheeran und Justin Bieber nicht schon früher zusammengearbeitet. "Love Yourself" von Justin Bieber hat nämlich Ed Sheeran geschrieben.

Mathe für Songrausbringer

Am ersten Mai war es die "10" unter dem Bild von Ed Sheeran und Justin Bieber. Am dritten Mai hat Justin eine "7" auf schwarzem Hintergrund gepostet. Darunter, gleich mal der Kommentar von Ed Sheeran, der nur meint: "I don't care".

Wer in Mathe minimal gut aufgepasst hat, der kann sich ausrechnen, dass die "1" schon diesen Freitag fällig ist, sollte es sich tatsächlich um einen Countdown handeln, der am ersten Mai losging. Freitag ist zufällig auch traditionell der Tag, an dem neue Songs veröffentlicht werden. Also wir wollen hier ja nicht spekulieren und so, aber: VERDAMMT NOCHMAL, AM FREITAG KOMMT EIN NAGELNEUER SONG VON ED SHEERAN MIT JUSTIN BIEBER RAUS - hoffentlich.