Die nach wenigen Minuten ausverkaufte Tour von Ed Sheeran zeigt, dass Ed im Moment zu den beliebtesten Künstlern gehört. Mit „Shape Of You“ und „Castle On The Hill“ hat der britische Singer-Songwriter sogar einen Rekord geknackt. Die beiden Songs sind in Deutschland gleich auf Platz 1 und 2 der Single-Charts gelandet. Damit ist Ed der erste Künstler, der das jemals in Deutschland geschafft hat. Im März erscheint sein 3. Album „Divided“. Wer Ed Sheeran eine kulinarische Freude machen möchte: Er liebt eingerollte Pommes in Pizza!