auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Dieses Video rettet Deinen Tag, wenn er bisher vielleicht nicht so geil war. Ed Sheeran hat gestern einen 8-jährigen bei Ellen DeGeneres in der Show überrascht. Der Kleine war noch am singen, als Ed sich von hinten anschlich und ihn überraschte.