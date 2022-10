Ed Sheeran beim Carpool Karaoke

Wir feiern alle die Carpool Karaoke Videos von James Corden - jetzt war Ed Sheeran bei ihm im Auto!



Katy Perry, Harry Styles, Madonna, Bruno Mars...die Liste an Stars, die schon mit James Cordon im Auto gefahren sind und mit ihm gequatscht und performt haben ist gefühlt endlos. Jetzt hat sich auch Ed Sheeran endlich getraut!

Ed Sheeran: Nicht ohne meine Gitarre

Im Interview erzählt Ed Sheeran, dass er sich vor allem mit seiner Gitarre richtig wohl fühlt - deswegen ist sie natürlich auch beim Carpool Karaoke mit dabei. Von "Thinking Out Loud", "Love Yourself" von Justin Bieber und "What makes you beautiful" von One Direction performen die Beiden so sogar komplett akustisch.

"Ich war kein so hübsches Kind"

Seit er elf ist, ist er wie mit seiner Gitarre zusammengewachsen, erzählt er. Warum? Er erklärt es sich so: "Ich war kein so hübsches Kind...und Gott dachte sich wahrscheinlich: Du brauchst Hilfe, damit du auch mal flachgelegt wirst." :laughing: Humor hat er ja!

Wer kann sich mehr Schokokugeln in den Mund stecken?

Wie auch immer James Cordon darauf kam: Ed Sheeran kann sich angeblich 47 Schokokugeln auf einmal in den Mund stecken. Daraus wurde natürlich sofort ein Contest - James Corden ist schon nach 26 Kugeln raus...aber Ed Sheeran hat echt einen riesigen Mund und toppt noch seinen bisherigen Rekord :astonished:

Shape Of You, Sing!, Castle On The Hill

Gefühlt hat Ed Sheeran seit Jahren nur erfolgreiche Songs am Start. Drei der großen Hits werden selbstverständlich auch hier noch performt. Am Ende texten die beiden noch "Castle On The Hill" um, damit er besser auf die Straßen Hollywoods passt. Wie der Song am Ende klingt, checkst du oben im Video.