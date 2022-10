Ed Sheeran belohnt seine Fans gerade doppelt. Erst erscheinen zwei Singles gleichzeitig, jetzt gibt es endlich auch ein neues Musikvideo.

Es ist eines der am meisten erwarteten Alben des Jahres: Divided von Ed Sheeran. Vor kurzem hat er schon alle mit zwei neuen Songs überrascht. "Shape Of You" und "Castle On The Hill" sind als Doppelsingle erschienen. Und zu "Castle On The Hill" gibt es jetzt auch ein Video.

Das Video ist ein Rückblick auf die Jugend von Ed Sheeran: Das erste Mal betrunken sein, der erste Kuss und ganz viele Abenteuer mit den Freunden.

Schau Dir jetzt das neue Video Ed Sheeran an inklusive Gänsehaut-Garantie an.