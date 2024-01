Nachdem die Tickets für seine Europatour innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft waren, gibt es jetzt eine neue Chance: Er geht auf Stadiontour und hat neue Konzerte bekannt gegeben.



Ed Sheeran ist aktuell noch auf Welttour und trotzdem hat er schon wieder neue Tourdaten rausgehauen :heart_eyes:

Here are the dates for the European stadium tour, tickets on sale Saturday 8th of July - https://atlanti.cr/euuk2018tour

Am 19. Juli 2018 tritt Ed Sheeran im Olympiastadion in Berlin auf. Am 22. Juli in Essen, am 25. Juli in Hamburg und am 29. Juli im Olympiastadion in München. Klar, ist jetzt nicht um die Ecke, aber - HALLO, es ist ED SHEERAN !!! Der Vorverkauf startet am 8. Juli.