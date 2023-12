Ed Sheeran wird mit Orden geehrt

Für sein soziales Engagement und seine Verdienste in der Musik erhält der Künstler einen Orden des englischen Königshauses.

Weil der Brite ein weltbekannter und sehr einflussreicher Künstler ist und sich dazu noch für seine Mitmenschen einsetzt, erhält Ed Sheeran den Orden als „Member of the Most Excellent Order of the British Empire“.

Ed Sheeran wandert nach Neuseeland aus?!

Prince Charles hat ihm den Orden im Buckingham Palace verliehen:

In seinem Insta-Post schreibt Ed Sheeran, dass er sich geehrt fühlt.

Honoured to be awarded an MBE today at Buckingham Palace x

Und noch ein Funfact am Rande: Ed Sheeran wurde laut Informationen der deutschen Presseagentur bei der Verleihung von Reportern gefragt, ob er bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle spielen würde. Daraufhin meinte er: Klar, warum nicht!