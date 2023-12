Ed Sheeran will seine Freundin zu Konzerten einfliegen lassen

Der Sänger geht bald auf Europa-Tour, will seine Freundin aber trotzdem regelmäßig sehen.

Für eine Fernbeziehung soll Ed Sheerans Freundin Cherry Seaborn an den Wochenenden mehrere tausend Kilometer zurücklegen. Das hat er laut "Female First" im Interview gesagt.

Ed Sheeran geht bald auf Europa-Tour. Und damit er seine Freundin trotzdem regelmäßig sieht, will er sie an den Wochenenden immer aus Großbritannien einfliegen lassen. Sie muss unter der Woche arbeiten und kann deswegen nur am Wochenende kommen.

Danach geht seine Tour in Australien und Neuseeland, Japan und auf den Philippinen weiter. Ob er Cherry auch dahin einfliegen lassen will? Wohl eher nicht ...