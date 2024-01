In Florida, im Urlaubsstaat amerikanischer Rentner, da wird Flo Rida groß. Mit Rentnern hat er aber so gut wie gar nichts zu tun. In Miami herrscht eine rege Partyszene, von der der Hip Hopper Flo Rida profitiert. 2007 schafft er mit seiner Single "Low" den internationalen Durchbruch und wird zum Inbegriff des Dance-Raps.