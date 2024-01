Neue Musik: Flo Rida - I Cry

Skrillex, Marsimoto, die Orsons. Es gibt nur wenige Musiker, die eine fast bis ins Unendliche gepitchte Stimme in einen Song einbauen können, ohne dass das Teil nachher wie nervige Jahrmarkt-Mucke klingt. Flo Rida kann’s auch!



Für seine neue Single „I Cry“ hat Flo Rida die Bingo Players gesampelt, ein DJ-Duo aus Holland. Genauer gesagt ihre Single „Cry (Just A Little)“. Was dabei für ein Song rausgekommen ist, kannst Du Dir hier anhören – aber es dürfte ziemlich schnell klar werden: Auch dieser neue Flo Rida ist ein Song, zu dem wir uns ganz easy warmtanzen können, wenn wir halb verfroren endlich von den Türstehern in den Club gelassen werden.

Wir feiern im Herbst und im Winter ohne jegliche Probleme – zu neuer Musik von Flo Rida! Seine Single „I Cry“ hörst Du natürlich zuerst bei DASDING.