FLO RIDA ist in den Staaten nicht irgendein Rapstar, er ist im Moment DER Rapstar der gesamten USA. Seine erste Single „Low“ ist die erfolgreichste Downloadsingle aller Zeiten gewesen und hat sich innerhalb einer Woche über 470.000 mal im Internet legal verkauft. Auch die „normalen“ Singleverkäufe funktionieren: „Low“ war mehrere Wochen lang auf der Eins der offiziellen US Billboard Charts. Dj Sandy aus der DASDING Sprechstunde hat den Superstar getroffen und sich mit ihm in seiner Sendung „Sprechstunde“ unterhalten.

Hier gibt es das Interview.