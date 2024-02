Ihr habt euch nicht verlesen - Genetikk und Lena Meyer-Landrut haben gemeinsame Pläne



Zumindest vermuten wir das alle, da sie auf sämtlichen Social Media Kanälen Bilder zusammen geteilt haben.

In Twitter, Facebook und Instagram sieht man Bilder auf denen Karuzo von Genetikk zusammen mit Lena posiert. Die Bilder sind in New York entstanden.

🔥

Aber was machen die Hip-Hoper Jungs aus Saarbrücken und die süße Eurovision Song Contest Sieger Lena zusammen?

Das bleibt bisher ein Geheimnis. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt was da bald kommen wird.