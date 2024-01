In Sachen Rap ist Iggy Azalea wohl der Export-Schlager aus Australien. Den großen Durchbruch feierte sie zwar erst 2013, doch begann sie schon im Alter von 14 Jahren mit der Musik. Hat sich gelohnt, dass sie dabei geblieben ist: Mit ihrem Debüt-Album "The New Classics" schaffte sie es 2014 in den USA, Australien und UK in die Top 5 der Album-Charts.