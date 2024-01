Seit 2010 wandert Jason Derulo durch die Musiklandschaft. Ganz neu ist er da noch nicht im Musikgeschäft, schon 2007 fängt er an Songs für Pitbull und Birdman zu schreiben. Dennoch scheint es ihm nicht ganz gereicht zu haben und so startet er 2010 mit seinem ersten Album "Jason Derulo" in eigener Sache durch.