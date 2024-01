Jason Derulo im Interview

Mit "Watcha Say" hat Jason Derulo in den USA und bei uns einen fetten Hit gelandet. Wir haben den sympathischen Newcomer getroffen. Im Interview erfährst Du, was gerade in Jasons Privatleben abgeht und Details zu seiner neuen Platte.

Warum soll die Freundin sein wie Mutti? Welche schmutzigen Gedanken stecken in Jason Derulos Kopf? Wie schreibt man seinen "Derulo" eigentlich richtig? Was gibt es auf seiner brandneuen Scheibe zu hören? Und wer ist sein größtes Idol? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr, bekommst du im DASDING.tv Interview mit DJ Sandy.