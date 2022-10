Jason Joel Desrouleaux, besser bekannt als Jason Derulo, fällt als Singer/Songwriter beim Openair Frauenfeld eigentlich ein bisschen durchs Raster. Trotzdem hat die Crowd mächtig „gewigglet“.

„Everything is 4“ heißt die neue Platte von Jason Derulo. Der 25-Jährige aus Miami hat den weiten Weg in die schöne Schweiz auf sich genommen, weil er wohl genau wussten, was ihn erwartet.

Eine begeisterte Crowd hat zu „Wiggle“ getanzt und „Talk Dirty“ gerappt!