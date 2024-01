Justin Timberlake: exklusive Album-Infos vorm Release morgen!

Justin Timberlake hatte gestern Geburtstag - und bedankt sich auf Instagram mit einem der lustigsten Videos.

Zum Geburtstag gab´s bei Justin Timberlake erstmal eine neue Frisur. Während er da so bei seiner Friseurin auf dem Stuhl saß, hat er sich bei allen fü die Glückwünsche bedankt und auch ein bisschen was über sein neues Album "Man of the Woods" erzählt.

I feel like @djkhaled right now!!! NEW SONG ALERT! Birthday vibes! Thanks everybody for the bday love!!! And the cut @nellichristine.

Morgen kommt es raus - und jetzt wissen wir, dass sein Album nach seinem Sohn benannt ist. Sein Sohn heißt Silas Randall. Auf lateinisch heißt Silas eben "Mann aus dem Wald" also "Man of the Woods".

Und: JT sagt, dass es KEIN Country-Album wird. Das wird ihm ja nach seiner aktuellen Single "Say something" von ein paar Leuten vorgehalten.

Justin Timberlake performt beim Super Bowl!

Immer wieder postet Justin aber gerade kleine Videos, in denen man Parts von seinen anderen neuen Songs hört, die noch nicht veröffentlicht sind. Und da kann man sich schon denken, dass es wirklich KEIN Country-Album ist:

Still my bday!! I’m having too much fun! ⚠️More new music alert⚠️ This is a song called HIGHER HIGHER. @pharrell @chadhugo Man Of The Woods. 2/2

Die Frisur sitzt also schonmal für seinen Geburtstag, für seine Albumveröffentlichung morgen UND auch für das Super Bowl-Finale am Sonntag. Da wird er in der Halbzeitshow performen.