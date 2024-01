Justin Timberlake spielt vier Zusatzkonzerte in Deutschland

Justin Timberlake hat jetzt noch Zusatzkonzerte für seine Konzerte in Deutschland angekündigt, weil der Run auf seine Tickets für die ersten vier Konzerte so krass war.

Am 12. Feburar ab 10 Uhr gab es Tickets für die vier Deutschlandkonzerte von Justin Timberlake in Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt. Diese Tickets waren, wie erwartet, mega begehrt und deshalb schnell alle weg. Deshalb spielt Justin Timberlake jetzt noch vier Konzerte mehr in Deutschland. Die Zusatzkonzerte finden immer einen Tag nach dem "richtigen" Konzert statt.

Wie kommst du an Tickets für Justin Timberlake?

Der offizielle Vorverkauf für die Zusatzkonzerte startet am 19. Februar wieder um 10 Uhr. Davor gibt es aber noch super viele Presales. Ab dem 14.02.18, 10 Uhr zum Beispiel für alle JT-Fanclub-Mitglieder, oder Besitzer einer speziellen Kreditkarte.

Am 16. und 17. Feburar gibt es Tickets über einen großen Mobilfunkanbieter und auch schon für alle, die Justin Timberlakes Album-Bundle über seine Webseite vorbestellt hatten.