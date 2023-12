J.T. is back! Nach der neuen Single und der Ankündigung seines neuen Albums verkündet Justin Timberlake jetzt noch die USA-Tour.

Justin Timberlake hat mit "Filthy" endlich wieder einen neuen Song herausgebracht. Am 2. Februar 2018 wird das neue Album "Man of the Woods" erscheinen. Und Justin setzt noch einen oben drauf: Bald geht er auf Tour!

The Man of the Woods Tour. #MOTWTour. Link 🔝

Auf Instagram hat der Sänger ein Preview-Video der Tour gepostet. Zumindest in den USA kann man Justin Timberlake also bald wieder live erleben. Vielleicht heißt das ja auch, dass wir Justin bald mal wieder in Deutschland zu sehen bekommen. Wir würden uns freuen!