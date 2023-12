"Say Something" - Justin Timberlakes neuer heißer Song

Justin Timberlakes neuer Song "Say Something" ist raus!

JT is back!

Am 02. Februar kam Justin Timberlakes neues Album raus. Um uns die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, hatte er jeden Freitag, vier Wochen vor dem Release einen neuen Song vom Album veröffentlicht. Sein Song "Say Something" begeistert so sehr, dass es ihn sogar schon an einem Donnerstag veröffentlichte:

Tomorrow. 12 PM ET. #SaySomething. @chrisstapleton.

Klingt nicht wirklich nach Justin Timberlake, was wahrscheinlich an Chris Stapleton liegt. Der Singer-Songwriter kommt eher so aus dem Country. Aber das ist ja auch der Sound, den JT für "Man of the Woods" angekündigt hatte.