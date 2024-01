81 Millionen verkaufte Singles und elf Millionen verkaufte Alben weltweit - das hat Katy Perry seit ihrem ersten Album 2008, "One of the Boys" vorzuweisen. Nicht ohne Grund ist die gebürtige US-Amerikanerin einer der bekanntesten Popstars der Welt. Dabei begann die junge Katy Perry ihre Karriere als Sängerin in einem christlichen Gospel-Chor in Santa Barbara.