Auftritt in einer Highschool

"Own the Throne"

Alle folgen Katy! Zumindest 46,6 Millionen Twitter-User. So viele Follower hat Katy inzwischen und ist damit die neue Twitter-Queen!

Heute Nacht hat sie den bisherigen Spitzenreiter Justin Bieber überholt. Katy könnte jetzt auch die erste sein, die die 50 Millionen-Marke knackt.

Ein Erfolgsrezept scheint zu sein: So viele Tweets wie möglich abzusetzen. Manchmal auch 11 an einem Tag. Kommt auch super an: Die Tweets der Fans zu teilen. Eine kleine Auswahl ihrer Twitter-Pics siehst Du hier.