Fast sechseinhalb Minuten - so lange dauert das neue Musikvideo von Katy Perry zu ihrem Song "Swish Swish". Und das Netz feiert es. Innerhalb der ersten Stunden hat es schon über zehn Millionen Aufrufe.



Endlich mal ein Musikvideo, in dem wirklich was passiert - und zwar ziemlich crazy Dinge. Erstmal hat Katy Perry einen neuen Look - kurze, blonde Haare. Dann spielt das Video in einer Basketballhalle, in der es sehr unterhaltsam zugeht. Und: Nicki Minaj taucht auch noch in dem Video auf. Überzeug dich selbst oben im Video davon.

Für Katy Perry ist es natürlich auch ein guter Zeitpunkt, jetzt das Video zu veröffentlichen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. In der Nacht von Sonntag auf Montag moderiert sie die MTV Video Music Awards und ist dafür selbst auch fünfmal nominiert.