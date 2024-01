Krass: Kendrick Lamar gewinnt als 1. Rapper den Pulitzer-Preis

mit Whatsapp teilen

Der Pulitzer-Preis ist so etwas wie der Oscar der Medienbranche. Er wird in 21 Kategorien verliehen, an Autoren, Journalisten und auch an Musiker. Kendrick Lamar hat ihn jetzt als erster Rapper ever bekommen.